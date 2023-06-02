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Seçim gecesi yaşanan kriz ortaya çıktı! İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan ret! Toplantıya alınmadı

Seçim gecesi yaşanan kriz ortaya çıktı! İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan ret! Toplantıya alınmadı

CHP'de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında 28 Mayıs'ta kriz yaşandığı ortaya çıktı. Saat 19.00'da seçim sonuçları belli olmaya başlayınca Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Altılı Masa'yı topladı. İddiaya göre, Mansur Yavaş ile birlikte toplantıya girmek isteyen İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan ret geldi.

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28 Mayıs'taki yenilginin ardından CHP'de nasıl bir değişim olacağı, koltuğunu korumak isteyen Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı ve İmamoğlu'nun nasıl bir strateji izleyeceği kamuoyunun merak ettiği konuların başında geliyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre CHP'de ilk tartışma 28 Mayıs akşamı seçim sonuçlarının belli olmaya başladığı saat 19.00'da yaşandı.

"Uysal kadar katkımız yok mu?"

Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa liderlerini CHP Genel Merkezi'ne davet etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile birlikte toplantıya katılıp katılamayacağını sordu.

Kılıçdaroğlu, "Bu 6'lı Masa ve liderler toplantısı" diyerek olumsuz cevap verince, İmamoğlu'nun cevabı sert oldu: "Bizim Gültekin Uysal kadar katkımız yok mu?"

Havalimanında izledi

6'lı Masa liderlerinin CHP Genel Merkezi'ne yöneldiği dakikalarda İmamoğlu binadan ayrıldı. Seçimlerde birinci turdakinin aksine ne kamera karşısına geçti ne de sosyal medya paylaşımı yaptı. Ankara-İstanbul uçağı kalkmadan hemen önce ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun gece yarısı yaptığı açıklamayı cep telefonundan izledi.

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri ve istifa işareti görmeyince tepkisini gülerek gösterdiği belirtiliyor.

Değişim mesajı vermişti

CHP Genel Merkezi'nde "Kemal istifa" sesleri yükselirken İmamoğlu İstanbul'daydı. İmamoğlu, 29 Mayıs sabahı da harekete geçerek, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz" demişti.

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