CHP'li Aytuğ Atıcı açık açık söyledi: Oylar çalınmadı yenildiğimizi kabul edelim

CHP'li Aytuğ Atıcı, oyların çalındığına yönelik iddialara tepki göstererek "Çalınmadı, biz yenildik, bunu kabul etmeliyiz" dedi.

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Seçimlerde yenilgiyle ayrılan Millet İttifakı'nda 'oylar çalındı' algısı gündeme getirildi.

Halk TV'de yayınlanan programa konuk olan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

"Oylar çalınmadı yenildiğimizi kabul edelim"

Atıcı, oyların çalındığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

"14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında gezdiğim tüm illerde soruyorum: Sizce oylarımız çalındı mı? Evet çalındı.. Peki sizin ilinizde çalındı mı? İnanın bana 3-5 kişi el kaldırıyor. Hayır biz çok güzel koruduk diyorlar.. Bütün iller aynı şeyi söylüyor ve haklılar. Böyle bir şey empoze edildi insanlara. Hayır kardeşim biz yenildik. Bunu kabul etmezsek, önümüzdeki yerel seçimleri de heba etmiş oluruz."