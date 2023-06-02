BIST 5.129
DOLAR 20,88
EURO 22,52
ALTIN 1.328,58
HABER /  POLİTİKA

CHP'li Aytuğ Atıcı açık açık söyledi: Oylar çalınmadı yenildiğimizi kabul edelim

CHP'li Aytuğ Atıcı açık açık söyledi: Oylar çalınmadı yenildiğimizi kabul edelim

CHP'li Aytuğ Atıcı, oyların çalındığına yönelik iddialara tepki göstererek "Çalınmadı, biz yenildik, bunu kabul etmeliyiz" dedi.

Abone ol

Seçimlerde yenilgiyle ayrılan Millet İttifakı'nda 'oylar çalındı' algısı gündeme getirildi.

Halk TV'de yayınlanan programa konuk olan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

"Oylar çalınmadı yenildiğimizi kabul edelim"

Atıcı, oyların çalındığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

"14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında gezdiğim tüm illerde soruyorum: Sizce oylarımız çalındı mı? Evet çalındı.. Peki sizin ilinizde çalındı mı? İnanın bana 3-5 kişi el kaldırıyor. Hayır biz çok güzel koruduk diyorlar.. Bütün iller aynı şeyi söylüyor ve haklılar. Böyle bir şey empoze edildi insanlara. Hayır kardeşim biz yenildik. Bunu kabul etmezsek, önümüzdeki yerel seçimleri de heba etmiş oluruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Otomotiv satışlarında rekor mayıs ayında da devam etti
Otomotiv satışlarında rekor mayıs ayında da devam etti
İstanbul'da büyük gıda buluşması: Arap sermayesinin gıda üssü Türkiye olacak
İstanbul'da büyük gıda buluşması: Arap sermayesinin gıda üssü Türkiye olacak
Alparslan Bayraktar kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Alparslan Bayraktar eşi Saide Simin Mercan kimdir?
Alparslan Bayraktar kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Alparslan Bayraktar eşi Saide Simin Mercan kimdir?
İTO tek tek açıkladı! İşte mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO tek tek açıkladı! İşte mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci Mehmet Barlas için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci Mehmet Barlas için başsağlığı mesajı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya'da hazırlık turnuvasına çıkacak
A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya'da hazırlık turnuvasına çıkacak
Uçurum kenarındaki poşetlerden çıktı! Tam bir vahşet
Uçurum kenarındaki poşetlerden çıktı! Tam bir vahşet
Hindistan'dan balistik füze denemesi! Agni-1 başarıyla fırlatıldı!
Hindistan'dan balistik füze denemesi! Agni-1 başarıyla fırlatıldı!
NBA finali ilk maçına Nikola Jokic damga vurdu
NBA finali ilk maçına Nikola Jokic damga vurdu
Milli triatloncular, İspanya'da madalya mücadelesi verecek
Milli triatloncular, İspanya'da madalya mücadelesi verecek
Seçim gecesi yaşanan kriz ortaya çıktı! İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan ret! Toplantıya alınmadı
Seçim gecesi yaşanan kriz ortaya çıktı! İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan ret! Toplantıya alınmadı
British Airways ile Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Londra uçuşları başladı
British Airways ile Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Londra uçuşları başladı