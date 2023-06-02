Tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı gerçekleşti! Bakan Mehmet Muş'tan açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeridir." dedi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı ihracatının yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olduğunu bildirdi, "Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeridir." ifadesini kullandı.

Muş, sosyal medya hesabından, mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Mayıs ayında ihracatın yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Muş, "Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisi dayanıklı seyretti

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da küresel ekonomide büyümenin düşük seyretmesi ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olmasının toparlanmayı kırılgan hale getirdiğine ve son dönemde finans sektöründeki çalkantıların beklentileri kötüleştirdiğine işaret edildi.

Bu yılın başlarında enerji fiyatlarının 2022 yılındaki zirvelerin oldukça altında seyretmesinin ve Çin'in yeniden açılmasının küresel ekonomiyi olumlu etkilemesinin beklendiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"ABD ve Avrupa'daki bankacılık sorunları riskleri artırmıştır. IMF'nin nisan ayı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel büyümenin 2023 yılında yüzde 2,8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. IMF'nin 2023 yılı reel GSYH tahminlerine göre, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,8, ABD'de yüzde 1,6 büyüme, İngiltere'de ise yüzde 0,3 daralma gerçekleşmesi öngörülmektedir. Küresel ölçekte İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri (PMI) endeksleri de ekonomik aktivitede ivme kaybına işaret etmekte olup, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde PMI endekslerinin eşik değer olan 50'nin altında kaldığı görülmektedir. Mayıs ayı verilerine göre söz konusu endeks değerleri, en büyük ihracat pazarımız olan Avro Bölgesi'nde 45,8'den 44,8'e; İngiltere'de 47,8'den 47,1'e; Almanya'da 44,5'ten 43,2'ye gerilemiştir. ABD'de ise 50,2'den 48,5'e düşüş söz konusudur. Ayrıca açıklanan son verilere göre Alman ekonomisi, üst üste iki çeyrek daralarak teknik olarak resesyona girmiştir."

Açıklamada, küresel ekonomik aktivitedeki ivme kaybına ve yaşanan deprem felaketlerine rağmen Türkiye ekonomisinin 2023 yılında oldukça dayanıklı seyrettiğinin görüldüğü vurgulanarak, "2022 yılında yüzde 5,6 ile Orta Vadeli Program (2023-2025) tahmini olan yüzde 5'in üzerinde büyüyen Türkiye ekonomisinde, depremin olumsuz etkilerine rağmen 2023 yılı ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüme kaydedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Olumlu büyüme performansının etkilerinin diğer makro göstergelerde de açıkça görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstihdamda, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 1,5 milyon kişi artış gerçekleşmesi bu güçlü seyri destekler niteliktedir. Deprem felaketlerinin yaşandığı şubat ayında, aylık bazda yüzde 5,9 azalan sanayi üretim endeksi (mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış) hızlı bir şekilde toparlanarak mart ayında yüzde 5,5 artış göstermiştir. Mayıs ayında 51,5 olarak gerçekleşen Türkiye İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), üst üste beşinci ay eşik değerin üzerinde kayıtlara geçmiştir. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, mayıs ayında (mevsim etkilerinden arındırılmış) yüzde 76,3 ile 2023 yılının en yüksek değerini almıştır. Tüketici Güven Endeksi (mevsim etkisinden arındırılmış), mayıs ayında yüzde 4 artarak son 58 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Ekonomik Güven Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak 103,7 değerini almış ve 2021 Eylül ayındaki 103,7 değeriyle birlikte son 62 ayın en yüksek değerine ulaşmıştır."

Açıklamada, OECD verilerine göre, hizmet ihracatının 2023 yılı ilk çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,1 arttığı, verisi açıklanan G-20 ülkeleri (13 ülke) içinde Türkiye'nin hizmet ihracatını en fazla artıran ülke olduğu belirtildi.

Ocak-mayıs ihracatı 102,5 milyar dolar oldu

Tüm bu verilerin yaşanan büyük deprem felaketi sonrası ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "Deprem felaketinin üretim ile tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara ve küresel ekonomideki belirsiz sürece rağmen mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında gerçekleştirilen ihracatla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamına ulaşılmıştır. 2023 yılı ocak-mayıs döneminde ise ihracatımız 102,5 milyar dolara ulaşmıştır." ifadesi kullanıldı.

Enerji ithalatı yüzde 23,6 azaldı

Açıklamada, mayıs ayında ithalatın ise yüzde 16 artarak 34,3 milyar dolar olarak gerçekleştiği ifade edilerek, "Mayıs ayında toplam enerji ithalatı yüzde 23,6 azalarak 5,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Enerji ithalatındaki düşüşte, 2022 yılında enerji fiyatlarının gerilemesi önemli ölçüde etkili olmuştur. Son dönemde ithalatta izlenen artışta önemli bir etkisi olan altın ithalatı ise bir önceki yıla göre yüzde 114,1 artışla 3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca motorlu kara taşıtları ithalatı yüzde 113,6 artışla 2,9 milyar dolar, makine ithalatı ise yüzde 51,1 artışla 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." bilgisi verildi.