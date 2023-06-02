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Finlandiya ve ABD, 6G alanında işbirliği için ortak bildiri imzaladı

Finlandiya ve ABD, 6G alanında işbirliği için ortak bildiri imzaladı

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ABD ile ikili ilişkilerinin önemli ayaklarından birini teknoloji işbirliğinin oluşturduğunu belirterek, "Bugün, gelecek nesiller için daha güvenli ve müreffeh toplumlar inşa etmek üzere bir adım atıyoruz. Bugün imzaladığımız bildiriyle ABD ile 6G alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

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Finlandiya ve ABD, 6G alanında işbirliği için ortak bildiri imzaladı


VARŞOVA (AA) - Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ABD ile ikili ilişkilerinin önemli ayaklarından birini teknoloji işbirliğinin oluşturduğunu belirterek, "Bugün, gelecek nesiller için daha güvenli ve müreffeh toplumlar inşa etmek üzere bir adım atıyoruz. Bugün imzaladığımız bildiriyle ABD ile 6G alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelen Haavisto ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Finlandiya ve ABD'nin Gelişmiş Kablosuz İletişim Alanında İşbirliği Ortak Bildirisi"ni imzaladı.

Haavisto, ABD ile ülkesi arasındaki bağın güvenlik, savunma ve yeni teknolojiler gibi birçok önemli sektörde derinleştiğine dikkati çekerek, İsveç'in de NATO'ya katılımı konusunda kararlılıklarını ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir yılı aşkın süredir devam ettiğini anımsatan Haavisto, bu durumun Avrupa ve küresel güvenlik düzeninin temellerini sarstığını söyledi.

Haavisto, Finlandiya'nın ortaklarıyla Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayarak, "Böyle zamanlarda Atlantik ötesinde güvenilir müttefiklerimiz ve dostlarımız olduğu için çok şanslıyız." diye konuştu.

ABD ile ikili ilişkilerin önemli ayaklarından birini teknoloji işbirliğinin oluşturduğuna dikkati çeken Haavisto, şöyle devam etti:

"Bugün, gelecek nesiller için daha güvenli ve müreffeh toplumlar inşa etmek üzere bir adım atıyoruz. Bugün imzaladığımız bildiriyle ABD ile 6G alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Finlandiya ve ABD, yeni teknolojilerin geliştirilmesinde öncü konumdadır. Finlandiya, 2018'de yurt dışında 6G araştırma programını başlatan ilk ülke olarak 6G'nin öncüsü konumundadır."

Haavisto, 6G'nin geliştirilmesinde sürdürülebilirliğin yanı sıra şeffaflık ve kapsayıcılığın teşvik edilmesinin de kilit öneme sahip olduğunu belirterek, "Sadece siyaset düzeyinde değil akademi, araştırma-geliştirme ve iş topluluklarımız arasında da yakın bir 6G ortaklığı kurmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

"Güvenli bir iletişim altyapısı vizyonuna sahibiz"

Blinken de teknolojinin hayatın her alanını dönüştürdüğü bir dönemden geçildiğinin altını çizerek, ABD'nin bu dönüşümde vatandaşlarına yarar sağlayacak şekilde çalışmalar yapacağını söyledi.

İletişim altyapılarının sağlamlığının önemini vurgulayan Blinken, "Fikirlerin sınırlar arasında serbestçe dolaşabildiği, işletmelerimizin yenilik yapma konusunda güçlendirildiği, fikri mülkiyet haklarına saygı duyulduğu ve korunduğu, elektrik şebekelerimiz ve hastanelerimiz gibi kritik altyapılarımızın güvenli ve dirençli olduğu bir iletişim altyapısı vizyonuna sahibiz." ifadelerini kullandı.

Blinken, Finlandiya'nın dünyanın önde gelen 5G şirketlerinin yanı sıra gelişmiş kablosuz teknolojilere öncülük eden sayısız startup'a da ev sahipliği yaptığını kaydederek, "Bu gücü kendi özel sektörümüzün yaratıcılığı ile bir araya getirdiğinizde birlikte yapamayacağımız çok az şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

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