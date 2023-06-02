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Mustafa Sarıgül: Can Atalay'ın hapiste tutuluyor olması kabul edilemez

Mustafa Sarıgül: Can Atalay'ın hapiste tutuluyor olması kabul edilemez

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, milletvekili mazbatasını alan Can Atalay'ın hapiste tutuluyor olmasının "demokrasi adına kabul edilemeyeceğini" söyledi.

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Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28. Dönem milletvekili seçimlerinin tamamlandığını ve milletin iktidara da muhalefete de önemli mesajlar verdiğini söyledi.

İktidara ve muhalefete düşen görevin o mesajları iyi okumak olduğunu dile getiren Sarıgül, "Muhalefet, seçim sonuçlarından kaygılara kapılıp 'demokratik laik cumhuriyet tehdit altındadır' dememeli; iktidar da 'biz kazandık herkes kendini buna göre ayarlasın' şeklinde bir tavra girmemelidir." dedi.

Ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyanların, muhalefete verilen oylara çok daha fazla saygı göstermesi gerektiğini belirten Sarıgül, demokrasilerde her oyun eşit ağırlığa sahip olduğunu ifade etti.

TBMM'nin, milli iradenin tecelligahı, TBMM üyelerinin görevinin de milli iradenin ortak paydalarını korumak olduğunu kaydeden Sarıgül, şunları söyledi:

"'TBMM demokrasinin kalbidir' diyorsak, halkın oylarıyla milletvekili seçilen avukat Can Atalay bugün mutlaka burada olmalıydı. Milletin temsilcileri olarak bize düşen görev TBMM'nin itibarını sonuna kadar korumaktır. Milletvekili mazbatasını alan sayın Can Atalay'ın hala hapiste tutuluyor olması gerçekten demokrasi adına kabul edilemez. Milli iradeyi ve demokrasiyi savunmak hepimizin görevi ise seçilmiş bir milletvekilinin şu anda hapishanede değil parlamentoda olması gerekir."

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