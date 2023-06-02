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Bodrum'da kayıp kadın sarnıçta ölü bulundu

Bodrum'da kayıp kadın sarnıçta ölü bulundu

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde kayıp olarak aranan kadın, sarnıçta ölü bulundu.

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İddiaya göre, Gülsüm Yavaş (57), önceki akşam evinde uyudu. Dün sabah saatlerinde Yavaş'ın yatağında olmadığını fark eden eşi, yakınlarıyla birlikte evinin çevresinde arama yaptı.

Kayıp olduğu bildirilen kadın evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir sarnıçta hareketsiz halde bulundu. İhbarın ardından bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gülsüm Yavaş'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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