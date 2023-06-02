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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un 4. derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un 4. derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, pazar günü oynanacak maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 4. derbisine çıkacak.

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Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 4. derbisine çıkacak.

Bu sezon göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk’lu Galatasaray, sarı-lacivertlileri Kadıköy’de 3-0 mağlup ederken, siyah-beyazlıları da Nef Stadyumu’nda 2-1’lik skorla yendi. Buruk, Beşiktaş'a deplasmanda ise 3-1 kaybetti.

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