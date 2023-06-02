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Türk Telekom’dan mobil müşterilerine yüksek hızlı fiber internet kampanyası

Türk Telekom’dan mobil müşterilerine yüksek hızlı fiber internet kampanyası

Türk Telekom, mobil müşterilerine evde limitsiz fiber internet keyfini cazip fiyatlarla sunduğu kampanyayı hayata geçirdi.

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Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, kampanya ile Türk Telekom mobil müşterileri, evde internette de yeni müşteri olmaları halinde yüksek hızlı fiber internetten avantajlı fiyatlarla yararlanırken, taahhüt verdiklerinde 24 ay boyunca fiyat koruma şansı yakalıyor.

Türk Telekom mobil müşterileri, evde internette Türk Telekom’u tercih etmeleri halinde 35Mbps limitsiz fiber internet paketini her şey dahil olmak üzere ayda 204 TL yerine 184 TL ödeyerek satın alabiliyor.

Söz konusu indirim 24 ay boyunca geçerli olarak kampanya fiyatı sabit kalıyor. Kampanya dahilinde Türk Telekom müşterileri 35 Mbps’den 100 Mbps’ye varan yüksek hızlı fiber internet satın almaları halinde toplam 480 TL indirimden faydalanma imkânı elde ediyor.

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