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İstanbul merkezli suç örgütüne operasyon! 20 şüpheli yakalandı!

İstanbul merkezli suç örgütüne operasyon! 20 şüpheli yakalandı!

İSTANBUL merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy, Çekmeköy ve Sancaktepe'de yağma, öldürmeye teşebbüs, silahlı yaralama, zorla senet imzalatma, tefecilik ve tehdit gibi suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kadıköy'de bir restorana ortak etme bahanesiyle mağdurlara zorla senet imzalattıkları ve yağma eylemini gerçekleştirdikleri belirlenen Ö.Ç. elebaşılığındaki suç çetesine yönelik İstanbul merkezli Ağrı, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ö.Ç. ile birlikte 20 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 231 mermi ile 335 bin lira değerinde farklı kişilere ait 6 çek ve senet ele geçirildi.

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