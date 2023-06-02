Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Dev derbi için nefesler tutuldu. 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak. Galatasaray'daki 12. sezonunu geçiren 36 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile Fenerbahçe'deki ilk sezonunu yaşayan İrfan Can Eğribayat'ın ortaya koyacağı performans, takımlarının alacağı iyi veya kötü sonuçta belirleyici olacak.