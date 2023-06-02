Samsun'da ailesinin haber alamadığı kişi ırmakta ölü bulundu

SAMSUN'un HAVZA ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan kişi, ırmakta ölü bulundu.

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Dün saat 15.00 sıralarından Boyalıca Mahallesi mevkiindeki Tersakan Irmağı civarına gittiğini söyleyerek evden ayrılan Mustafa Kayhan gece dönmeyince, ailesi çevrede kendisini aramaya başladı.

Kayhan'ın yakınları, sabah saatlerinde Tersakan Irmağı'nda bir erkek cesedi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerce ırmaktan çıkartılan bu kişinin Mustafa Kayhan olduğu tespit edildi.

İncelemenin ardından Kayhan'ın cesedi, Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayhan'ın, ayakkabı yüklü tırın dorsesinden dökülen malzemelere bakmak için bölgeye gittiği ve ırmağa düşerek yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.