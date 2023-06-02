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İmam ve eşi öldürülmüş halde bulundu! Konya'daki dehşette katil yakalandı şoke eden itiraf

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İmam ve eşi öldürülmüş halde bulundu! Konya'daki dehşette katil yakalandı şoke eden itiraf

KONYA'nın Çumra ilçesinde bir çiftin evde tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

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Konya'da evde imam Hüseyin (57) ile eşi Mürüvvet Çoban'ın (55) dün tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili, çifttin oğlu M.Ç. (27) gözaltına alındı.

Suçunu itiraf ettiği öne sürülen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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