Bahadır Yenişehirlioğlu kiminle evli, eşi Canan Yenişehirlioğlu kimdir, ne iş yapıyor?

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından usta isim AK Parti Manisa milletvekili seçildi. Ak Parti Grup Başkanvekili olan Bahadır Yenişehirlioğlu'nu ilk ziyaret eden ise eşi Canan Yenişehirlioğlu oldu. Eşiyle karesini paylaşan Bahadar Yenişehirlioğlu'nun eşi Canan Yenişehirlioğlu merak edildi. Peki Canan Yenişehirlioğlu kimdir, ne iş yapıyor?

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AK Parti Manisa milletvekili, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Ak Parti Grup Başkanvekili oldu. Aslen Manisa Akhisarlı olan Bahadır Yenişehirlioğlu 61 yaşında. Sevda Kuşun Kanadında, Barbaroslar Akdeniz Kılıcı, Payitaht Abdülhamit dizilerinde rol alan Bahadır Yenişehirlioğlu Canan Yenişehirlioğlu ile evli. Neyir Yenişehirlioğlu adında çocuğu var.

"Payitaht Abdülhamit" dizisinde oynadığı "Tahsin Paşa" rolüyle alkış toplayan ünlü aktör, hukukçu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, 28. Dönem Milletvekili seçimleri için AK Parti Manisa 1'inci sıradan milletvekili adayı olduğunu duyurmuştu. 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından usta isim AK Parti Manisa milletvekili seçildi.

Hem sanatçı kimliği hem de siyasetteki dik duruşuyla takdir toplayan Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Eşi Canan Yenişehirlioğlu ile çekilen bir karesini takipçileriyle paylaşan Yenişehirlioğlu, "İlk misafirim hayat arkadaşımdı." ifadelerini kullandı.