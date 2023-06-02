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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul’u yeniden alacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul’u yeniden alacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ardından 2024'te yapılacak yerel seçimler için teşkilatlara şimdiden çalışmalara başlama talimatı verdi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul mesajı verdi. 

Kabaktepe, 14 Mayıs ve 28 Mayıs zaferlerini yerel seçimler zaferiyle taçlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sosyal medya hesaplarından AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşan Kabaktepe, "Tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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