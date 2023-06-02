BIST 5.101
DOLAR 20,88
EURO 22,56
ALTIN 1.324,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zonguldak'ta köylüler güneş enerjisiyle kendi elektriklerini üretiyor

Zonguldak'ta köylüler güneş enerjisiyle kendi elektriklerini üretiyor

ZONGULDAK'ın KARADENİZ EREĞLİ ilçesinde köylüler, evlerinin çatılarına kurdukları güneş panelleriyle elektrik ihtiyaçlarını karşılıyor.

Abone ol

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi kapsamında 5 mahalle ve 568 haneden oluşan Bayat köyünde 2021'de yapılan kura çekimiyle 37 hanede güneş panelleri kuruldu.

Projeyle köylülerin kendi elektriğini üreterek giderlerinin düşürülmesinin yanı sıra ekonomiye ve çevrenin korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

"Bu çok önemli bir proje"

Köy muhtarı Ahmet Eyrilmez, gazetecilere, yüzde 53'ü devlet destekli projenin geri kalan kısmının 37 hane tarafından karşılandığını söyledi.

Projenin 3 yıldır uygulandığını aktaran Eyrilmez, "Bu sistem bir hanenin bir aylık elektrik tüketiminden fazla elektrik üretimi yapıyor. Her hane de üretilen bu elektriği, elektrik firmalarına belirlenen ücreti karşılığında satıyor. Satışın ardından her ay hesaplarına para otomatik yatırılıyor. Köyümüzde hem elektrik üretiyoruz hem fatura ödemiyoruz hem de üretilen elektrikten para kazanıyoruz. Bu çok önemli bir proje." diye konuştu.

Eyrilmez, projedeki ev sayısının artırılması için talepte bulunduklarını ve bu yönde gelecek yeni ödeneklerle bunu gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatarak, Orman Bölge Müdürlüğü ve Ereğli Orman İşletme Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da köye giderek projeyi inceledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gökhan Türkeş Öngel: Türk gençliği Biden ve Macron'a sandıkta cevap verdi
Gökhan Türkeş Öngel: Türk gençliği Biden ve Macron'a sandıkta cevap verdi
Çuval içerisinde kan donduran görüntü! Vatandaş ihbar etti savcılık harekete geçti
Çuval içerisinde kan donduran görüntü! Vatandaş ihbar etti savcılık harekete geçti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler: Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı şerefiyle bırakan olun
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler: Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı şerefiyle bırakan olun
5 belediye başkanı "yazı tura" ile belirlendi
5 belediye başkanı "yazı tura" ile belirlendi
Daha güzel gülmek isteyen kadının yanlış tedavi nedeniyle hayatı karardı
Daha güzel gülmek isteyen kadının yanlış tedavi nedeniyle hayatı karardı
Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Hollandalılar Bilecik'te mola verdi
Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Hollandalılar Bilecik'te mola verdi
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan açıklaması: Kazanması için çok ama çok dua ettim
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan açıklaması: Kazanması için çok ama çok dua ettim
NATO Sekreteri Stoltenberg yarın Ankara'ya geliyor! Erdoğan'ın yemin törenine katılacak
NATO Sekreteri Stoltenberg yarın Ankara'ya geliyor! Erdoğan'ın yemin törenine katılacak
28. Yasama Dönemi başladı! Meclis'te ilk oturumu Devlet Bahçeli yönetiyor, milletvekilleri yemin ediyor
28. Yasama Dönemi başladı! Meclis'te ilk oturumu Devlet Bahçeli yönetiyor, milletvekilleri yemin ediyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız
Kalp krizi beyin hasarını hızlandırabiliyor!
Kalp krizi beyin hasarını hızlandırabiliyor!