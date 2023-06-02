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Çuval içerisinde kan donduran görüntü! Vatandaş ihbar etti savcılık harekete geçti

Çuval içerisinde kan donduran görüntü! Vatandaş ihbar etti savcılık harekete geçti

KIRKLARELİ'nde çalılık alandaki çuvalın içerisinden parçalanmış halde insan cesedi bulundu. Başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Alınan bilgiye göre, Karahıdır Mahallesi'nde çalılık alanda çuval içerisinde ceset parçalarını gören kişi, 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede büyük bölümü parçalanıp çuvala konulduğu tespit edilen ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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