Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler: Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı şerefiyle bırakan olun

Fatih Altaylı cumhurbaşkanı seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun başarısız olduğunu yazdı. "Yüzde 48’e rağmen şerefiyle bırakan olun" çağrısı yapan Altaylı, "Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı. Siz de benim kadar biliyorsunuz ki, yüzde 48 size verilmedi" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden CHP Genel Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zor günler geçiriyor.

Seçim yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilen Kılıçdaroğlu, CHP'ye yakın gazetecilerin de hedefinde.

İstifa çağrıları yapılan Kılıçdaroğlu'na son günlerin en sert eleştirisi Fatih Altaylı'dan geldi.

"Başarılı falan değilsiniz"

"Kemal Kılıçdaroğlu, 13. Seçim mağlubiyetine de, topluma ve muhalif seçmene 'Başarı' diye yutturmaya çalışıyor" diyen Altaylı "Yanında da 'Yalaka' ordusu 'Evet başarılıyız, Kemal Bey’i kutluyoruz' diyor. Hayır kardeşim, başarılı falan değilsiniz. Türkiye açısından en önemli seçim dediğiniz seçimi kaybettiyseniz başarılı olduğunuzu iddia edemezsiniz. İki kişinin katıldığı seçimde, üstelik de ülke bu haldeyken ikinci olduysanız başarılı falan değilsiniz" sözlerini kullandı.

"Saksıyı aday gösterseydiniz en az yüzde 48 oy alındı"

"Hem Genel Başkan hem de parti yönetimi olarak başarısızsınız!" diyen Altaylı, "'Yüzde 48 oy aldık' söyleminin arkasına sığınamazsınız. Bakın çok açık yazacağım, kusura bakmayın. Oraya ismini anmak istemediğim ama çalışkanlığı ve Merzifonlusu ünlü bir canlıyı bağlasa idiniz, o da zaten ikinci turda en az yüzde 48 alırdı. Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı. Siz de benim kadar biliyorsunuz ki, yüzde 48 size verilmedi" ifadelerini kullandı.

Altaylı şöyle devam etti:

"Oylar çalındı, diyemezsiniz… Çaldırmasaydınız! Göçmenler oy kullandı diyemezsiniz. Kullandırmasaydınız! Göçmen seçmenleri bilmiyorduk diyemezsiniz. O kadar uyarıldınız, bilseydiniz!"

"Şerefiyle bırakan olun"

CHP liderine seslenen ve istifa çağrısı yapan Altaylı, sözlerini tamamladı:

"Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu. Genel Başkan olduğunuz dönemi hatırlayın. Deniz Baykal’ın mecburi istifasından sonra CHP genel başkan ararken, adınızı ilk söyleyenlerden biriydim. Israrla. Çünkü yerel seçimlerde iyi bir rüzgar estirmiş, ekip çalışması yapabilen biri olduğunuzu göstermiştiniz. Ve katıldığınız ilk Teke Tek’de siz de bunu söylemiştiniz. Bugün de 'Artık yeter' diyorum. Siz iyi birisiniz Kemal Bey, biliyorum. Ama çevrenizde toplananların sizi daha fazla kötü duruma düşürmesine izin vermeyin. Yüzde 48 ile kalmaya çalışan değil, yüzde 48’e rağmen şerefiyle bırakan olun."