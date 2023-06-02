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İbrahim Er kimdir, aslen nereli? İbrahim Er Milli Eğitim yeni bakanı mı olacak?

İbrahim Er kimdir, aslen nereli? İbrahim Er Milli Eğitim yeni bakanı mı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak. Erdoğan daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak. Kabinede Milli Eğitim Bakanlığı için adı geçen isimlerden biri de İbrahim Er oldu. Bu gelişmeden sonra İbrahim Er merak konusu oldu. Peki İbrahim Er kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? İbrahim Er eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yeni kabineyi duyuracak. Kulislerden sızan isimlerden birisi de İbrahim Er oldu. İbrahim Er'in Milli Eğitim Bakanı olacağı konuşulanlar arasında. Güneysu İmam Hatip Ortaokulu'nu ve Rize Lisesi'ni bitirdi. Peki İbrahim Er kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? İbrahim Er eşi kimdir?

Giresun Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra öğretmenlik yaptı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü'nden mezun oldu. 

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü olarak görev yaparken 2 Mart 2011'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. 25 Temmuz 2018 tarihinde Millî Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atandı. 21 Ağustos 2019 tarihinde ise Danıştay üyeliğine tekrar atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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