BIST 5.101
DOLAR 20,88
EURO 22,56
ALTIN 1.324,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yol kenarında yakılmış ve bıçaklanmış ceset bulundu! Konya'daki vahşette yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yol kenarında yakılmış ve bıçaklanmış ceset bulundu! Konya'daki vahşette yeni gelişme

 Konya'nın Kulu ilçesinde, bıçaklanıp yakılan bir kadın ve erkeğin cesetlerinin yol kenarında bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

 31 Mayıs'ta Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, Turgay G.(36) ile Nazan Ş'nin (44) cesetlerinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Olaya karıştıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Vücutlarında bıçak darbesi izlerine rastlanan Turgay G. ile Nazan Ş'nin cesetleri, yol kenarında yakılmış olarak bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta köylüler güneş enerjisiyle kendi elektriklerini üretiyor
Zonguldak'ta köylüler güneş enerjisiyle kendi elektriklerini üretiyor
Gökhan Türkeş Öngel: Türk gençliği Biden ve Macron'a sandıkta cevap verdi
Gökhan Türkeş Öngel: Türk gençliği Biden ve Macron'a sandıkta cevap verdi
Çuval içerisinde kan donduran görüntü! Vatandaş ihbar etti savcılık harekete geçti
Çuval içerisinde kan donduran görüntü! Vatandaş ihbar etti savcılık harekete geçti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler: Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı şerefiyle bırakan olun
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler: Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı şerefiyle bırakan olun
5 belediye başkanı "yazı tura" ile belirlendi
5 belediye başkanı "yazı tura" ile belirlendi
Daha güzel gülmek isteyen kadının yanlış tedavi nedeniyle hayatı karardı
Daha güzel gülmek isteyen kadının yanlış tedavi nedeniyle hayatı karardı
Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Hollandalılar Bilecik'te mola verdi
Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Hollandalılar Bilecik'te mola verdi
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan açıklaması: Kazanması için çok ama çok dua ettim
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan açıklaması: Kazanması için çok ama çok dua ettim
NATO Sekreteri Stoltenberg yarın Ankara'ya geliyor! Erdoğan'ın yemin törenine katılacak
NATO Sekreteri Stoltenberg yarın Ankara'ya geliyor! Erdoğan'ın yemin törenine katılacak
28. Yasama Dönemi başladı! Meclis'te ilk oturumu Devlet Bahçeli yönetiyor, milletvekilleri yemin ediyor
28. Yasama Dönemi başladı! Meclis'te ilk oturumu Devlet Bahçeli yönetiyor, milletvekilleri yemin ediyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız