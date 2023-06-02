Yol kenarında yakılmış ve bıçaklanmış ceset bulundu! Konya'daki vahşette yeni gelişme
Konya'nın Kulu ilçesinde, bıçaklanıp yakılan bir kadın ve erkeğin cesetlerinin yol kenarında bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
31 Mayıs'ta Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, Turgay G.(36) ile Nazan Ş'nin (44) cesetlerinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Olaya karıştıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Vücutlarında bıçak darbesi izlerine rastlanan Turgay G. ile Nazan Ş'nin cesetleri, yol kenarında yakılmış olarak bulunmuştu.