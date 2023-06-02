BIST 5.101
DOLAR 20,88
EURO 22,56
ALTIN 1.324,76
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Jandarma 343 internet adresine erişimi engelletti!

Jandarma 343 internet adresine erişimi engelletti!

Ankara Jandarma Komutanlığınca incelenen 2 bin 460 sosyal medya hesabı ve internet sitesinden 343'ü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilerek engellendi.

Abone ol

Jandarmadan yapılan açıklamada, 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 460 sosyal medya ve internet adresinin incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 248 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 95 internet sitesi, BTK'ye bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.

Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Beypazarı, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli dolandırıcılık ve Haymana ilçesinde sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.

Siber saldırı olaylarına ilişkin 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yol kenarında yakılmış ve bıçaklanmış ceset bulundu! Konya'daki vahşette yeni gelişme
Yol kenarında yakılmış ve bıçaklanmış ceset bulundu! Konya'daki vahşette yeni gelişme
Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 19 ton kaçak siyah çay ele geçirildi
Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 19 ton kaçak siyah çay ele geçirildi
Zonguldak'ta köylüler güneş enerjisiyle kendi elektriklerini üretiyor
Zonguldak'ta köylüler güneş enerjisiyle kendi elektriklerini üretiyor
Gökhan Türkeş Öngel: Türk gençliği Biden ve Macron'a sandıkta cevap verdi
Gökhan Türkeş Öngel: Türk gençliği Biden ve Macron'a sandıkta cevap verdi
Çuval içerisinde kan donduran görüntü! Vatandaş ihbar etti savcılık harekete geçti
Çuval içerisinde kan donduran görüntü! Vatandaş ihbar etti savcılık harekete geçti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler: Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı şerefiyle bırakan olun
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler: Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı şerefiyle bırakan olun
5 belediye başkanı "yazı tura" ile belirlendi
5 belediye başkanı "yazı tura" ile belirlendi
Daha güzel gülmek isteyen kadının yanlış tedavi nedeniyle hayatı karardı
Daha güzel gülmek isteyen kadının yanlış tedavi nedeniyle hayatı karardı
Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Hollandalılar Bilecik'te mola verdi
Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Hollandalılar Bilecik'te mola verdi
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan açıklaması: Kazanması için çok ama çok dua ettim
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan açıklaması: Kazanması için çok ama çok dua ettim
NATO Sekreteri Stoltenberg yarın Ankara'ya geliyor! Erdoğan'ın yemin törenine katılacak
NATO Sekreteri Stoltenberg yarın Ankara'ya geliyor! Erdoğan'ın yemin törenine katılacak