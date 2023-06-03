28 Mayıs seçiminde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başladı. Erdoğan, yemin töreni için Meclis'e geldi ve Devlet Bahçeli'den mazbatasını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclis'e geldi.
Erdoğan, Meclis'e gelişinde Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Meclis Şeref Holü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi de salona bulunuyor.
Genel Kurul, Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazbatasını alarak yemin etti.