Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yemin töreni öncesi sevgi seli! Arabasını güle boğdular...

28 Mayıs 2023'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini rakibi millet ittifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen ve 5 yıl daha yola devam diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün milletvekillerinin TBMM'de yemin etmesinin ardından bugün Meclise'e gelerek mazbatasını aldı ve yemin etti.