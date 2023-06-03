Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yemin töreni öncesi sevgi seli! Arabasını güle boğdular...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti. TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'nin karşıladığı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Erdoğan'ın aracı kırmızı gül yapraklarıyla kaplandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da TBMM'de yapılacak yemin töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden meclise doğru hareket etti.
28 Mayıs 2023'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini rakibi millet ittifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen ve 5 yıl daha yola devam diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün milletvekillerinin TBMM'de yemin etmesinin ardından bugün Meclise'e gelerek mazbatasını aldı ve yemin etti.
Yemin töreni öncesi kalabalık bir konvoy ile Meclis'e gittiği görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'nin karşıladığı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.