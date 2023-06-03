BIST 5.115
DOLAR 20,96
EURO 22,46
ALTIN 1.313,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ekiplere ihbar ettiler! Üçünü de evde besliyormuş ceza kesildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekiplere ihbar ettiler! Üçünü de evde besliyormuş ceza kesildi

ORDU'nun Fatsa ilçesinde izin belgesi olmadan evinde 3 Hint tavus kuşu bulunduran kişiye 5 bin 250 lira ceza verildi.

Abone ol

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, Kurtuluş Mahallesi'nde A.K'nin bulundurma izni olmadan evinde 3 Hint tavus kuşuna baktığı ihbarını aldı.

HAYDİ, Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşların uygunsuz şartlarda beslendiğini tespit etti.

A.K'ye 5 bin 250 lira ceza uygulanırken, Hint tavus kuşları ise çevre illerdeki hayvanat bahçelerine nakledildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Trabzonspor'un borcu açıklandı
Trabzonspor'un borcu açıklandı
Selahattin Demirtaş'ın siyasetten çekilme kararı ile ilgili şok iddia
Selahattin Demirtaş'ın siyasetten çekilme kararı ile ilgili şok iddia
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda ayrılık
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda ayrılık
Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı!
Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı!
Engelli depremzede bu sözlere kandı! Hayatı karardı
Engelli depremzede bu sözlere kandı! Hayatı karardı
Ahşap bisküvi, plastik ve benzerlerine alternatif olacak
Ahşap bisküvi, plastik ve benzerlerine alternatif olacak
Kars’ta Curling Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşanıyor
Kars’ta Curling Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşanıyor
İSKİ açıklama yaptı! Arnavutköy'deki dere neden mavi renkte akıyor?
İSKİ açıklama yaptı! Arnavutköy'deki dere neden mavi renkte akıyor?
'Helal ürün' mağazasında 'eroin' satarken yakalandılar! 5 Türk Fransa'da gözaltında...
'Helal ürün' mağazasında 'eroin' satarken yakalandılar! 5 Türk Fransa'da gözaltında...
Bartın Üniversitesi, 2 alanda dünyada ilk 300 sıralamasına girdi
Bartın Üniversitesi, 2 alanda dünyada ilk 300 sıralamasına girdi
Bursaspor son 3 sezon averajını düzeltemedi
Bursaspor son 3 sezon averajını düzeltemedi