Ekiplere ihbar ettiler! Üçünü de evde besliyormuş ceza kesildi
ORDU'nun Fatsa ilçesinde izin belgesi olmadan evinde 3 Hint tavus kuşu bulunduran kişiye 5 bin 250 lira ceza verildi.Abone ol
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, Kurtuluş Mahallesi'nde A.K'nin bulundurma izni olmadan evinde 3 Hint tavus kuşuna baktığı ihbarını aldı.
HAYDİ, Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşların uygunsuz şartlarda beslendiğini tespit etti.
A.K'ye 5 bin 250 lira ceza uygulanırken, Hint tavus kuşları ise çevre illerdeki hayvanat bahçelerine nakledildi.