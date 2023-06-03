Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğiyle Sekapark sahilinde yapılan şampiyonanın ilk gününde sporcular, İzmit Körfezi'ndeki parkurlarda antrenman ve sıralama turu attı.

Çeşitli kategorilerde 44 sporcunun mücadele edeceği şampiyona yarın tamamlanacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sözcüsü Fatih Geren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın 1. ayak yarışlarının serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başladığını söyledi.

Sıralama turlarının ardından yarın yapılacak ana yarışın ilk çizgisinde yer alacak sporcuların belli olacağını dile getiren Geren, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin su sporlarına büyük yatırımları var. Biz de burada sezonun ilk yarışına start verdik. İnşallah güzel bir sezon olacak." dedi.

Geren, organizasyona katılımın yoğun olduğunu dile getirerek, "44 sporcumuz var, 7 de kadın yarışçımız var. Bu gerçekten su sporlarında özellikle ciddi bir katılım. Bu branş biraz zorlu ve maliyetli bir spor ama 44 yarışmacının Kocaeli'ye gelmesi; bizim açımızdan, sporumuz açısından mutluluk verici." ifadelerini kullandı.