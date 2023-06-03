Diyarbakır'da "Osmanlıda Ermeniler: Bilim, Kültür ve Sanat" paneli düzenlendi

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Ermeni Katolik Patrikhanesince iki toplumun ortak yaşam alanlarını konu alan "Osmanlıda Ermeniler: Bilim, Kültür ve Sanat" paneli gerçekleştirildi.

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Merkez Sur ilçesindeki DÜ Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki panele, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rifat Vedat Yıldırım ve araştırmacı yazar Mehmet Şimşek konuşmacı olarak katıldı.

Panelin moderatörlüğünü yapan Merkez Müdürü ve DÜ öğretim görevlisi Burak Kazan, merkezin Diyarbakır'ın kültür ve sanat hayatına katkılar sunduğunu, şimdiye kadar 80'e yakın kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptığını belirtti.

DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezeli Azarkan da Osmanlı Devleti'nin tarihte eşine ender rastlanan bir başarıyla çok çeşitli din, mezhep, ırksal kökene mensup toplulukları bir arada huzur içinde yaşattığını belirtti.

İmparatorlukta yaşayan azınlıklara yönelik hukuki boyutu anlatan Azarkan, panele üniversite olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan ise Ermenilerin, Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren imparatorluğun toplumsal, sosyal, ekonomik hayatında etkin rol oynadığını söyledi.

Ermenilerin, özellikle 19. asırdan itibaren devletin üst düzey yönetiminde görev aldığını belirten Zekiyan, bilim, kültür, sanat hayatında önemli isimler ve entelektüellerin yetiştiğini kaydetti.

Zekiyan, son yıllarda azınlıkların haklarında önemli iyileşmelerin yaşandığına işaret ederek, özellikle vakıf mallarının iade edilmesi nedeniyle yaşanan hak kayıplarının giderilmesinden duydukları memnuniyeti aktardı.

Panele, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Çınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Günlü, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır İl Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir ve vatandaşlar katıldı.