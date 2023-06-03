FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Polonya Sırbistan'ı yendi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Polonya, Sırbistan'ı 3-0 yendi.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Polonya dördüncü mücadelesinden de galibiyetle ayrıldı.

Sırbistan karşılaşması öncesi ligin ilk haftasındaki ilk 3 maçında da Kanada'yı 3-2, İtalya'yı 3-1, Tayland'ı 3-0 mağlup eden, İtalyan başantrenör Stefano Lavarini yönetimindeki Polonya, bu sonuçla puan cetvelinde zirveye yerleşti.

Türkiye'de 2017'den 2022'ye kadar A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki Sırbistan ise Polonya yenilgisiyle üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı. İlk maçında ABD'ye (3-2), ikincisinde Türkiye'ye (3-1) kaybeden Sırbistan, yarın ki dördüncü ve son karşılaşmasında Kanada ile karşılaşacak.