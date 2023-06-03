BIST 5.115
DOLAR 20,96
EURO 22,46
ALTIN 1.313,16
HABER /  SPOR

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Polonya Sırbistan'ı yendi

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Polonya Sırbistan'ı yendi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Polonya, Sırbistan'ı 3-0 yendi.

Abone ol

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Polonya dördüncü mücadelesinden de galibiyetle ayrıldı.

Sırbistan karşılaşması öncesi ligin ilk haftasındaki ilk 3 maçında da Kanada'yı 3-2, İtalya'yı 3-1, Tayland'ı 3-0 mağlup eden, İtalyan başantrenör Stefano Lavarini yönetimindeki Polonya, bu sonuçla puan cetvelinde zirveye yerleşti.

Türkiye'de 2017'den 2022'ye kadar A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki Sırbistan ise Polonya yenilgisiyle üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı. İlk maçında ABD'ye (3-2), ikincisinde Türkiye'ye (3-1) kaybeden Sırbistan, yarın ki dördüncü ve son karşılaşmasında Kanada ile karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa diken üstünde! AB'den Kosova'daki gerginlik için uyarı!
Avrupa diken üstünde! AB'den Kosova'daki gerginlik için uyarı!
Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangın sürüyor!
Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangın sürüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Anıtkabir Özel Defteri'ne ne yazdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Anıtkabir Özel Defteri'ne ne yazdı?
Kayseri'de kırsal mahallelerdeki çocuklar taekwondo ile tanıştı
Kayseri'de kırsal mahallelerdeki çocuklar taekwondo ile tanıştı
Diyarbakır'da "Osmanlıda Ermeniler: Bilim, Kültür ve Sanat" paneli düzenlendi
Diyarbakır'da "Osmanlıda Ermeniler: Bilim, Kültür ve Sanat" paneli düzenlendi
İspanyol tenisçi Nadal, kortlardan uzun bir süre daha uzak kalacak
İspanyol tenisçi Nadal, kortlardan uzun bir süre daha uzak kalacak
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları başladı
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları başladı
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası başladı
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin etti! Resmen göreve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin etti! Resmen göreve başladı
Ekiplere ihbar ettiler! Üçünü de evde besliyormuş ceza kesildi
Ekiplere ihbar ettiler! Üçünü de evde besliyormuş ceza kesildi
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu