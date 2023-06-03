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Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, Samsun'un doğu ve Ordu'nun batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Samsun'un doğusunda Terme, Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy, Ayvacık, Asarcık ile Ordu'nun batısındaki Ünye, İkizce, Çaybaşı ilçelerinde önümüzdeki iki saatlik periyotta gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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