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CHP'de kritik PM Toplantısı başladı! Kılıçdaroğlu yeni 'A Takımı'nı seçiyor

CHP'de kritik PM Toplantısı başladı! Kılıçdaroğlu yeni 'A Takımı'nı seçiyor

CHP'de 28 Mayıs yenilgisinin ardından Parti Meclis'i ilk kez toplandı. Toplantıda istifaları alınan MYK üyeleri yerine yeni görevlendirmeler yapılacak. CHP'nin Meclis yönetimi belli olacak. Özgür Özel'in CHP'nin Meclis Grup Başkanı olması bekleniyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Partinin genel merkezinde saat 10.00’da başlayan toplantıda, tüm üyelerin istifalarının alınmasının ardından oluşturulacak yeni MYK ve kurultay tarihinin ele alınması bekleniyor. CHP'nin Meclis Grup Yönetimi de belli olacak. 

Yeni 'A Takımı' belli olacak

CHP Parti Meclisi toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları da belirlenecek. Seçimin ardından yapılan ilk MYK toplantısında tüm Genel Başkan Yardımcılarının istifaları alınmıştı. Yeni MYK'da kimlerin görev alacağına ise bizzat Kılıçdaroğlu karar verecek. 

CHP Grubu Özgün Özel'e emanet

CHP'nin Meclis yönetimi de bu toplantıda şekillenecek. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için CHP'nin Meclis Grup Başkanı'nın Özgür Özel olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Toplantıda ayrıca seçimlerinin analizi de yapılacak. 

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