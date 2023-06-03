Burak Yılmaz için Fortuna Sittard'dan veda mesajı

Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard, milli futbolcu Burak Yılmaz ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

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Burak Yılmaz'ın geçen haftaki veda mesajının ardından Hollanda ekibi de 37 yaşındaki oyuncuya teşekkür ederek yollarının ayrıldığını belirtti.

Kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Tüm tarafların bir araya geldiği görüşmelerin sonunda, Fortuna ve Burak Yılmaz'ın yolları ayrıldı. Burak, 26 karşılaşmada formamızla 9 gole imza attı. Ayrıca iki dönüm noktası da yaşadı. Sittard formasıyla kariyerinin 250. golünü attı ve 500. maçına çıktı. Kulübe katkıları nedeniyle Burak'a teşekkür eder ve yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Burak Yılmaz, sezon başında Fortuna Sittard ile 2+3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli forvet, Hollanda ekibinde ilk 2 sene futbolcu, devam eden 3 sene ise antrenör olarak görev alacaktı.

Fortuna Sittard'ın Groningen'i 3-1 mağlup ettiği nisan ayında oynanan lig maçı sonrasında Burak Yılmaz'ın, taraftarlarca protesto edilmesinin ardından taraflar arasında sorun yaşanmaya başladı. Maç sonrasında Fortuna Sittard ile yollarını ayırdığını duyuran Burak Yılmaz, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sezon sonuna kadar sözleşmesini sürdürmüştü.