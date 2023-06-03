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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 3. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 3. oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki beşinci ayak ilk yarışında 3. oldu.

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Dünya Superbike Şampiyonasında sezonunun 5. ayağı, Misano Marco Simoncelli Pisti'nde bugün yapılan ilk yarışla başladı.

Yarışa ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak, damalı bayrağı üçüncü sırada geçerek podyumdaki yerini aldı. Yarışa ilk sırada başlayan Ducati pilotu Alvaro Bautista damalı bayrağı da birinci sırada geçerken, bir başka Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi de yarışı ikinci sırada tamamladı.

Pata Yamaha Prometeon takımı ile Toprak, yarın podyumun zirvesine çıkmak için mücadele edecek.

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