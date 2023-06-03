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Erol Bulut İngiltere yolcusu! Anlaşma sağlandı, yeni takımı belli oldu!

Erol Bulut İngiltere yolcusu! Anlaşma sağlandı, yeni takımı belli oldu!

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

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Championship ekibi Cardiff City, Erol Bulut ile anlaşma sağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Hem oyuncu hem de menajer olarak Avrupa futbolunun en üst seviyelerinde 25 yılı aşkın deneyime sahip olan 48 yaşındaki teknik adam, Cardiff City Stadyumu'nda bir anlaşma imzaladı ve ilk kez Pazartesi öğleden sonra kulüp personeli ve medya mensuplarıyla buluşacak." ifadelerine yer verildi.

İngiliz kulübü, bu sezon ligi 49 puanla 21. sırada tamamladı.

Daha önce Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yı çalıştan Erol Bulut; sırasıyla 1.45, 1.77, 2.00, 1.32 puan ortalaması yakaladı.

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