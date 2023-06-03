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Sakarya'da korku dolay anlar! Yıldırım evin çatısına düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da korku dolay anlar! Yıldırım evin çatısına düştü

 Sakarya’nın Geyve ilçesinde etkili olan sağanak yağış esnasında evin çatısına düşen yıldırım yangına sebep oldu.

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Yangın, Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış esnasında evin çatısına yıldırım düştü. Evin çatısından dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan ekiplerce, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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