Sakarya'da korku dolay anlar! Yıldırım evin çatısına düştü
Sakarya’nın Geyve ilçesinde etkili olan sağanak yağış esnasında evin çatısına düşen yıldırım yangına sebep oldu.Abone ol
Yangın, Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış esnasında evin çatısına yıldırım düştü. Evin çatısından dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan ekiplerce, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.