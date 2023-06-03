Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Dünya Kupası'nda 28. oldu

Gürcistan'da düzenlenen Büyük Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda milli eskrimci İrem Karamete Baldini, yaşadığı sakatlık sonrası organizasyonda 28. sırada yer aldı.

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Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tiflis'te gerçekleşen organizasyonda dün ön eleme turlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya kalan İrem, organizasyonu 28'inci sırada tamamladı.

Tiflis'te bugün ilk olarak tablo-64'te ABD'li Stefani Deschner'i 15-9'luk skorla geçen İrem, tablo-32'de ise Alman Anne Sauer ile eşleşti. İrem, bu turda yaşadığı sakatlık sonucu organizasyona 28'inci sıradan veda etti.