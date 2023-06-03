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Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Dünya Kupası'nda 28. oldu

Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Dünya Kupası'nda 28. oldu

Gürcistan'da düzenlenen Büyük Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda milli eskrimci İrem Karamete Baldini, yaşadığı sakatlık sonrası organizasyonda 28. sırada yer aldı.

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Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tiflis'te gerçekleşen organizasyonda dün ön eleme turlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya kalan İrem, organizasyonu 28'inci sırada tamamladı.

Tiflis'te bugün ilk olarak tablo-64'te ABD'li Stefani Deschner'i 15-9'luk skorla geçen İrem, tablo-32'de ise Alman Anne Sauer ile eşleşti. İrem, bu turda yaşadığı sakatlık sonucu organizasyona 28'inci sıradan veda etti.

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