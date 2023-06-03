4. Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi İstanbul'da başladı

Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği (DABAD) tarafından düzenlenen 4. Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi ve 2. Beyin Festivali, İstanbul Nişantaşı Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılıyor.

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Üniversitenin Maslak'taki yerleşkesinde "Tamamlanamayan Puzzle Beyin" temasıyla düzenlenen etkinliğe, alanında uzman akademisyenler katılıyor.

DABAD Yönetim Kurulu Başkanı Selin Yiğit İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nörobilim çalışmalarının bilim dünyasında en hızlı ilerleyen alanlardan olduğunu belirterek, derneğin Türkiye'de bunu sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Bu yılki temanın "Tamamlanamayan Puzzle Beyin" olduğuna işaret eden İpek, "Biz biliyoruz ki birçok organın işlevi belli olmasına rağmen bilim sonsuzdur, muhakkak araştırmalar gerekiyor ama beyin daha sonsuz. Biz ne kadar bilirsek bilelim o puzzle hiçbir zaman tamamlanmayacak. Bizim her zaman araştırmaya değer bir şeylerimiz olacak ve bu da aslında bir tutku, bir aşk gibi." diye konuştu.

İpek, hem ruhen hem de bedenen bütün hayat akışının beyinden ilerlediğini öğrenmeyi bir mucize olarak tanımlayarak, bu kongreyi yapmalarındaki en büyük amacın da disiplinlerarası herkesin bu konulara dair bir fikir edinmesi olduğunu kaydetti.

"Beyin bilimi çok cazip ve eğlenceli bir alan"

4. Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi Başkanı Prof. Dr. Uğur Batı da beyni tam anlamıyla anlayabildikleri ve yapbozun parçaları yerine yerleştirildiği zaman konuşacak bir şeyin da kalmayacağını anlattı.

Beynin evrenin en karmaşık donanımı, beyin biliminin ise çok cazip ve eğlenceli bir alan olduğunu ifade eden Batı, "Beyin biliminin kendisi, ona bağlı olarak davranış bilimleri, onun alt alanı karar bilim bunlar sudoku gibi düşünün yapbozun bir noktasını koyduğunuzda diğer nokta harekete geçiyor ve gündelik hayatta çok cazip bir öğrenme yolculuğuna çıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen kongrede, 7 salonda nörobilimle ilgili birçok konu, uzmanları tarafından ele alındı.

Yarın da devam edecek 4. Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi ile 2. Beyin Festivali, çeşitli konulardaki panel, konferans ve kurslarla devam edecek.