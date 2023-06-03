BIST 5.115
DOLAR 20,96
EURO 22,46
ALTIN 1.313,16
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

4. Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi İstanbul'da başladı

4. Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi İstanbul'da başladı

Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği (DABAD) tarafından düzenlenen 4. Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi ve 2. Beyin Festivali, İstanbul Nişantaşı Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılıyor.

Abone ol

Üniversitenin Maslak'taki yerleşkesinde "Tamamlanamayan Puzzle Beyin" temasıyla düzenlenen etkinliğe, alanında uzman akademisyenler katılıyor.

DABAD Yönetim Kurulu Başkanı Selin Yiğit İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nörobilim çalışmalarının bilim dünyasında en hızlı ilerleyen alanlardan olduğunu belirterek, derneğin Türkiye'de bunu sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Bu yılki temanın "Tamamlanamayan Puzzle Beyin" olduğuna işaret eden İpek, "Biz biliyoruz ki birçok organın işlevi belli olmasına rağmen bilim sonsuzdur, muhakkak araştırmalar gerekiyor ama beyin daha sonsuz. Biz ne kadar bilirsek bilelim o puzzle hiçbir zaman tamamlanmayacak. Bizim her zaman araştırmaya değer bir şeylerimiz olacak ve bu da aslında bir tutku, bir aşk gibi." diye konuştu.

İpek, hem ruhen hem de bedenen bütün hayat akışının beyinden ilerlediğini öğrenmeyi bir mucize olarak tanımlayarak, bu kongreyi yapmalarındaki en büyük amacın da disiplinlerarası herkesin bu konulara dair bir fikir edinmesi olduğunu kaydetti.

"Beyin bilimi çok cazip ve eğlenceli bir alan"

4. Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi Başkanı Prof. Dr. Uğur Batı da beyni tam anlamıyla anlayabildikleri ve yapbozun parçaları yerine yerleştirildiği zaman konuşacak bir şeyin da kalmayacağını anlattı.

Beynin evrenin en karmaşık donanımı, beyin biliminin ise çok cazip ve eğlenceli bir alan olduğunu ifade eden Batı, "Beyin biliminin kendisi, ona bağlı olarak davranış bilimleri, onun alt alanı karar bilim bunlar sudoku gibi düşünün yapbozun bir noktasını koyduğunuzda diğer nokta harekete geçiyor ve gündelik hayatta çok cazip bir öğrenme yolculuğuna çıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen kongrede, 7 salonda nörobilimle ilgili birçok konu, uzmanları tarafından ele alındı.

Yarın da devam edecek 4. Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi ile 2. Beyin Festivali, çeşitli konulardaki panel, konferans ve kurslarla devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan ile Ermenistan uzlaştı! Demir yolu hattı yeniden açılacak
Azerbaycan ile Ermenistan uzlaştı! Demir yolu hattı yeniden açılacak
Cardiff City teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Cardiff City teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Ordu'da yaylada ayı saldırısı! 76 koyun telef oldu!
Ordu'da yaylada ayı saldırısı! 76 koyun telef oldu!
Erol Bulut İngiltere yolcusu! Anlaşma sağlandı, yeni takımı belli oldu!
Erol Bulut İngiltere yolcusu! Anlaşma sağlandı, yeni takımı belli oldu!
Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Dünya Kupası'nda 28. oldu
Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Dünya Kupası'nda 28. oldu
Mersin'de mobilya fabrikasında yangın çıktı!
Mersin'de mobilya fabrikasında yangın çıktı!
Sakarya'da korku dolay anlar! Yıldırım evin çatısına düştü
Sakarya'da korku dolay anlar! Yıldırım evin çatısına düştü
Şırnak'ta Üniversiteler Arası Tenis Bölge Şampiyonası sona erdi
Şırnak'ta Üniversiteler Arası Tenis Bölge Şampiyonası sona erdi
CHP'de kritik PM Toplantısı'ndan kurultay kararı çıktı! Ekrem İmamoğlu ile yeni görüşme...
CHP'de kritik PM Toplantısı'ndan kurultay kararı çıktı! Ekrem İmamoğlu ile yeni görüşme...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 3. oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 3. oldu
Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
Yılda sadece 15 gün açan endemik Siirt adaçayı sıkı korunuyor
Yılda sadece 15 gün açan endemik Siirt adaçayı sıkı korunuyor