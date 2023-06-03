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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Beştepe'de tören düzenleniyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yaptı. Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Törene yurt dışından üst düzey katılım var.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek görevine başladı. TBMM'deki törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Erdoğan şu sıralar Külliye'ye giriş yaptı.

Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği eşlik etti. Erdoğan'ın Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Törene yurt dışından üst düzey katılım var.

Yeni Kabine'yi açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.

Törene katılacak 21 devlet başkanı şöyle sıralanıyor: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Gine Devlet Başkanı Mamady Doumbouya.

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