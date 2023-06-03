Cumhurbaşkanı Erdoğan için Beştepe'de tören düzenleniyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yaptı. Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Törene yurt dışından üst düzey katılım var.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek görevine başladı. TBMM'deki törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Erdoğan şu sıralar Külliye'ye giriş yaptı.

Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği eşlik etti. Erdoğan'ın Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Törene yurt dışından üst düzey katılım var.

Yeni Kabine'yi açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.