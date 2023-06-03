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Boupendza Süper Lig'e geri dönüyor!

Boupendza Süper Lig'e geri dönüyor!

Trabzonspor, Al Shabab forması giyen Aaron Boupendza için kiralama teklifi yaptı.

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Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Al Shabab forması giyen Aaron Boupendza için kiralama teklifi yaptı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre,  daha önce Süper Lig'de Hatayspor'da forma giyen ve gol kralı olan Boupendza'nın, Suudi Arabistan'da mutlu olmadığı için ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyordu.

Boupendza, bu sezon 21 maçta forma giyerken 13 gol kaydetti ve 3 assit yaptı.

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