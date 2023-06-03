Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programa katıldı

11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılarak protokolde ön sıralardaki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılan Gül'e teşekkür etti.Abone ol
Cumhurbaşkanı seçiminin kazananı Recep Tayyip Erdoğan, yemin töreni için TBMM'ye geldi. Mazbatasını, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'nin elinden alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ant içmek için hitabet kürsüsüne geçti.
Yeni dönem resmen başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin ederek görevine başladı. Erdoğan'ın yemin töreninin ardından İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki törenin ardından Ata'nın manevi huzuruna çıktı.
Anıtkabir'i ziyaret etti
Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak olan Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalandı.
Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Recep Tayyip Erdoğan 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılacak.
Birçok misafirin katıldığı programda dikkat çeken isimlerde yerini aldı.
Abdullah Gül törene katıldı
11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene katılarak ön sıralardaki yerini aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gül'e teşekkür etti
Konuşmasının sonunda törene katılanları tek tek sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'e de teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halef-selef olduğumuz eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey’e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum." dedi.