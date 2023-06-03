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HABER /  POLİTİKA

Mehmet Şimşek'e bakanlık sorusu: Ayaküstü değerlendirme yapmıyorum

Mehmet Şimşek'e bakanlık sorusu: Ayaküstü değerlendirme yapmıyorum

Yeni kabine heyecanla beklenirken kabinede olması beklenen Mehmet Şimşek, "Hayırlı olsun mu diye" soran gazetecilere "Ayaküstü değerlendirme yapmıyorum" diyerek cevap verdi.

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Türkiye'de milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan zaferle ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gözler yeni kabinede kimlerin olacağına çevrildi.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabinenin açıklanması beklenirken, en çok merak edilen isimlerden biri de ekonominin başına kimin geçeceği oldu.

Ekonomi yönetimi merak ediliyor

Şüphesiz ki en çok merak edilen isimlerden birisi de Mehmet Şimşek.

Eski Bakan Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katıldı.

Gazeteci ordusu etrafını sardı

Tören sonrası ise basın mensupları kabinede olması beklenen Mehmet Şimşek'in etrafını sardı.

Gazeteciler Mehmet Şimşek'e "Hayırlı olsun mu diye" sordu.

"Ayaküstü değerlendirme yapmıyorum"

Mehmet Şimşek ise gazetecilere "Ayaküstü değerlendirme yapmıyorum" diyerek cevap verdi.

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