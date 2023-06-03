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Trabzonspor - Alanyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor - Alanyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

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Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor 0-0 Alanyaspor (CANLI SKOR)

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nın yöneteceği maç, beIN Sports 2 ekranlarında yayınlanacak.

Bordo-mavili takımda Jean-Philippe Gbamin, Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Maxi Gomez, Yusuf Yazıcı ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor.

İlk 11'ler
Trabzonspor: Taha Tepe, Eren, Taha, Hüseyin, Larsen, Bakasetas, Siopis, Hamsik, Trezeguet, Visca, Umut

Alanyaspor: Yusuf, Furkan, Umut, Fer, Erencan, Fatih, Candeias, Çağan, Oğuz, Yusuf, Doumbia

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