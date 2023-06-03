Fahrettin Altun: Milletin adamı Erdoğan ile Türkiye Yüzyılı başladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milletin Adamı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Yüzyılı Başladı, milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs 2023 seçimlerinden galip olarak ayrıldı ve yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Bu seçimin ardından meclise gelen Erdoğan, mabzatasını Devlet Bahçeli'den aldı ve akabinde de yemin etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından, Türkiye Yüzyılı da resmi olarak başladı.

Bununla ilgili tweet atan Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı'nın başladığını duyurdu.

Türkiye Yüzyılı için ilk adım atıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, bugün geçici Meclis Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’den mazbatasını aldı ve ardından Meclis Genel Kurulu'nda yemin ederek göreve başladı.

Milletin Adamı Recep Tayyip Erdoğan ile TürkiyeYüzyılıBaşladı, milletimize hayırlı olsun"