Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Abdülkadir Uraloğlu oldu! Büyük projelerde ismi var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine Abdülkadir Uraloğlu getirildi. Türkiye'nin kara yolu ağına önemli kazanımlar sağlayan Uraloğlu, birçok projeye de öncülük etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinesini duyurdu.

Buna göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine Abdülkadir Uraloğlu getirildi. Adil Karaismailoğlu’nun yerine göreve başlayacak olan Uraloğlu, 1966 yılında Trabzon'da doğdu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1988 yılında mezun olan Uraloğlu, aynı yıl özel sektörde saha mühendisi olarak görev yaptı.

Projelerin başında hep o vardı

Karayolları Genel Müdürlüğü’ndeki çalışma hayatına 1989 yılında Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü’nde etüt ekip mühendisi olarak başlayan Uraloğlu, 1990-1998 yılları arasında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğü’nde etüt ekip mühendisi, kontrol mühendisi ve kontrol şefliği görevlerinde bulundu.

1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirilen Uraloğlu, 2003 yılında Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı oldu.

Uraloğlu, 2005 yılında Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006 yılında da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı.

2009 yılında kısa bir süre Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görevlendirilen Uraloğlu, tekrar Samsun'a dönerek, toplam 6,5 yıl Samsun'da Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü.

Türkiye’nin kara yolu ağına önemli kazanımlar sağladı

2012 yılında İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Uraloğlu, 23 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.

Uraloğlu, 2003 yılında başlatılan Acil Eylem Planı kapsamında yoğunluk kazanan bölünmüş yollar, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yollar, tek platformlu yolların iyileştirilmesi ve yap-işlet-devret otoyol projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağladı.

Türkiye’nin kara yolu ağına önemli kazanımlar sağlayacak yeni otoyol, bölünmüş yol, köprü, tünel projelerinin yapım, plan ve projelendirme çalışmalarını yürüten Uraloğlu, aynı zamanda Karayolları Makine Parkı’nın yenilenmesi, yerli ve milli araç kullanım oranının artırılması için araştırma geliştirme faaliyetlerine de özel önem verdi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Abdulkadir Uraloğlu, aynı zamanda Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Karayolları Vakfı (KAV) Başkanlığı görevlerini de yürütüyor.