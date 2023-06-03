İşte Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinesi! Kim gitti kim geldi?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında Bakanlar Kurulu’nda gidecek ve gelecek olan isimleri değerlendiriyor…

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Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu'na karşı açık ara farkla kazanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri ise yeni kabineydi. 3 dönem kuralına takılan bakanlar yerlerini yeni isimlere devredecek. Yeni cumhurbaşkanlığı kabilesinde oldukça sürpriz isimler olacak.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık canlı yayında Bakanlar Kurulu’nda gidecek ve gelecek olan isimleri değerlendiriyor…