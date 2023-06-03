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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için düzenlenen törene dünyanın dört bir tarafından siyasiler akın etti. Tören esnasında ise liderlerin verdiği kareler dikkat çekti.

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28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimi ile yeniden bu makama seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ederek görevine resmen başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ise görkemli bir 'Göreve Başlama Töreni' gerçekleştirildi.

Katılım yoğun oldu
Yemin törenine ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene dünyadan da katılım yoğun oldu.

Ankara'da düzenlenen yemin töreni ve Cumhurbaşkanlığı'ndaki tören için 21 lider ve 45’e yakın bakan, hazır bulundu.

Katılımcılar arasında ise dikkat çeken isimler yer aldı.

Aliyev ve Stoltenberg de katıldı

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg törene katılan isimler arasında yer aldı.

Dünyanın dört bir tarafından liderlerin akın ettiği törende ise samimi kareler objektiflere yansıdı.

Dikkat çeken görüşme

Sinan Oğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, IKBY Başbakanı Masrur Barzani ile görüşmesi dikkat çeken karelerden birisi oldu.

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