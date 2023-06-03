Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes'e tarihi fark!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i 42 sayı farkla 108-66 yendi.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes eşleşti. Mücadele ev sahibinin 108-66 üstünlüğü ile sona erdi ve Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 4. çeyreğinde farkın 30 sayıya sırada bir Fenerbahçe taraftarı ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman arasında tartışma yaşandı. Hakemler taraftarın dışarı çıkarılmasını talep etti. Taraftarın salondan dışarı çıkarılmasıyla mücadele kaldığı yerden devam etti.

Serinin ikinci maçı 5 Haziran Pazartesi günü Ülker Salonu'nda 20.00'de oynanacak. Eşleşmede 3 galibiyet alan taraf adını finale yazdıracak.