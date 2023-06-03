Ticaret Bakanı Ömer Bolat oldu! 4 yıl MÜSİAD Genel Başkanıydı

Ticaret Bakanlığı görevine Ömer Bolat getirildi... Evli ve 2 çocuk babası olan Bolat, İngilizce ve Almanca biliyor.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Muş'un yerine Ömer Bolat'ın getirildiğini duyurdu.

1963 yılında İstanbul'da dünyaya gelen, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1984 yılında mezun olan Bolat, eğitimine yurt dışında devam etti.

Yüksek lisans eğitimini Hollanda'da aldı

Yüksek lisans eğitimini Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü’nde bitiren Bolat, Almanya “Kiel Üniversitesi, Dünya Ekonomisi Enstitüsü”nün yüksek lisans düzeyindeki “Uluslararası Ekonomi ve İşletmecilik” programından mezun oldu.

Bolat, döndüğünde ise “Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü”nden “Avrupa Para Sistemi” konusundaki teziyle doktora diplomasını 1989’da aldı.

İş hayatına İktisadi Kalkınma Vakfı’nda başlayan Bolat, 1982-1993 yılları arasında uzman olarak çalışmasını sürdürdü.

4 yıl MÜSİAD Genel Başkanlığı görevini yürüttü

1993 yılında MÜSİAD Genel Sekreterliği görevine başlayan, MÜSİAD Yönetim Kurulu’ndaki 14 yıllık görev süresi içinde de 7 yıl Genel Sekreter ve 4 yıl Dış İlişkiler-Fuar ve Ekonomik işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Bolat, 2004-2008 tarihleri arasında ise MÜSİAD Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Çeşitli yayın organlarında yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan Bolat, İngilizce ve Almanca biliyor.

Evli ve 2 çocuk babası olan Bolat, devir teslim töreninin ardından Ticaret Bakanlığı görevine başlayacak.