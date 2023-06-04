Yeni Adalet Bakanı, Yılmaz Tunç oldu! 5 dönem milletvekilliği yaptı

Bekir Bozdağ'dan görevi alan yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Milletvekili olarak 23, 24, 25 ve 26. dönemlerde görev yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de yer almayan Bozdağ'dan boşalan koltuğa Yılmaz Tunç getirildi. İşte Tunç'un hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı. Önceki Kabine'de yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, değişmeyen iki isim oldu. Kabine'de Bekir Bozdağ'ın yerine Adalet Bakanlığı'na getirilen Yılmaz Tunç ismi dikkat çekti.

Yılmaz Tunç ismi aratılmaya başlandı

Adalet Bakanı olarak açıklanan Yılmaz Tunç'un ismi vatandaşlar tarafından aratılmaya başlandı. AK Parti'den 5 dönem milletvekilliği yapan Tunç ile ilgili bilgileri derledik. İşte yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler.

Yılmaz Tunç kimdir?

Yılmaz Tunç, 1971 Yılında Bartın ili Ulus ilçesi Ulukaya köyünde doğdu. Babası emekli öğretmen, annesi ev hanımı. İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Tunç'un mesleği avukatlık.

5 dönem milletvekilliği yaptı

1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı, 1999-2004 yılları arasında İstanbul Pendik Belediye Meclis Üyeliği, 2001-2007 yılları arasında AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 23-24-25-26-27. Dönemler Bartın Milletvekili seçildi.

Evli ve 3 çocuk babası

2007-2018 yılları arasında TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği ve Sözcülüğü, 2007-2009 yılları arasında AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkanvekilliği, 2009-2018 yılları arasında AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı, AK Parti Genel Merkez Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Tunç, evli ve üç çocuk babasıdır.