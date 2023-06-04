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Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak atandı! 2018 yılından bu yana rektördü

Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak atandı! 2018 yılından bu yana rektördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Mahmut Özer'in yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Tekin, 2018 yılından bu yana rektör olarak görev yapıyordu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Kabine'nin tamamına yakını yeni isimlerden oluşurken, değişen koltuklardan birisi de Milli Eğitim Bakanlığı oldu.

Yusuf Tekin, yeni milli eğitim bakanı olarak atandı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Mahmut Özer'in yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Tekin, 2018 yılından bu yana rektör olarak görev yapıyordu.

Öte yandan Mahmut Özer, Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanmıştı. Özer, 2021'den bu yana bakanlık koltuğunda oturuyordu.

Yusuf Tekin kimdir?

Prof. Dr. Yusuf Tekin, 1970'te Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Tekin, 1994'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Mesleki kariyerine aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başlayan Tekin, siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997'de yüksek lisansını, 2002'de doktorasını tamamladı.

Yusuf Tekin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atandı. Aynı fakültede 2007'ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl siyaset ve sosyal bilimler alanında doçent oldu. Tekin, aynı üniversitede 2009'a kadar süren görevinin ardından Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne atandı.

Tekin, akademik yaşamı boyunca bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, üniversite senato üyeliği, fakülte ve enstitü yönetim kurulu üyeliği gibi idari görevlerde de bulundu.

Bakanlıkta üniversiterle ortak projeler hayata geçirdi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak 2011'de atanan Tekin, bu görevi sırasında de bakanlığın üniversitelerle yürüttüğü ortak projeleri hayata geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine 2013'te başlayan Yusuf Tekin, YÖK ve üniversiteler ile koordineli biçimde eğitim politikalarının oluşturulması konusunda çalışmalar yürüttü. Tekin, 2015-2018'de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle beraber müsteşarlık makamının kaldırılması sonrasında yeniden öğretim üyeliğine dönen Tekin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde profesör oldu. Prof. Dr. Yusuf Tekin, 15 Eylül 2018'de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine başladı. Evli ve üç çocuk babası Tekin, iyi derecede İngilizce biliyor.

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