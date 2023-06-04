67. dönemin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi duyurdu. Milli Savunma Bakanı olarak görev alacak isim Yaşar Güler olarak açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Savunma Bakanı Yaşar Güler oldu.

Yaşar Güler kimdir?

1954'te Bayburt'ta dünyaya gelen Yaşar Güler, 1974'te Kara Harp Okulu'ndan Muhabere Teğmen rütbesiyle mezun oldu.

1984'e kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanı olarak görev aldı.

1986'da Kara Harp Akademisi'nden mezun olarak Kurmay Subay oldu ve çeşitli karargahlarda Plan Subaylığı ve Şube Müdürlüğü yaptı.

Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, Başbakanlık Askeri Danışmanlığında Proje Subaylığı, NATO Güney Bölge Komutanlığı'nda Muhabere Başkan Yardımcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürü oldu.

Orgeneral Yaşar Güler, 2001'de Tuğgeneral rütbesine terfi etti.

Bu rütbede sırasıyla 10'ncu Piyade Tugay Komutanlığı ve Genelkurmay MEBS Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2005'te Tümgeneral rütbesine terfi ederek sırasıyla MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini icra etti.

Güler, 2009 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede sırasıyla Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, 4'ncü Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerini yaptı.

2013'te Orgeneralliğe terfi ederek Genelkurmay 2. Başkanlığı'na atandı.

2018'de Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı

2016-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı, 2017-2018 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş olan Orgeneral Yaşar Güler, 09 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.