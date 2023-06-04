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İtalya ligi son hafta kaçları tamamlandı sıralama belli oldu

İtalya ligi son hafta kaçları tamamlandı sıralama belli oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38'inci ve son hafta maçında Lazio, deplasmanda Empoli'yi 2-0 yenerek, 2022-2023 sezonunda ligi ikinci sırada tamamladı.

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Ligi üst sıralarda bitirme hedefindeki Lazio, orta sıralardaki Empoli'ye konuk oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen mücadelenin ikinci yarısında Lazio, 48. dakikada Alessio Romagnoli ve 90+2. dakikada Luis Alberto'nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve sezonu galibiyetle kapattı.

Bu maçla birlikte Serie A'nın zirvesindeki sıralama da şekillendi.

Ligde şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Napoli'nin ardından Lazio, Empoli galibiyetiyle puanını 74 yaparak, puan tablosunda 2. sıranın sahibi oldu.

38. hafta maçında Torino'yu 1-0 yenen Inter ise 72 puanla 3. sırada yer aldı.

Puan tablosunda daha önce ilk 4 takım arasında yer alan Juventus'un 22 Mayıs'ta İtalya Futbol Federasyonu'ndan aldığı 10 puan silme cezasıyla 7. sıraya gerilemesinin ardından 38'inci hafta maçını henüz oynamayan Milan'ın da ligi 4. sırada bitirmesi kesinleşti.

Böylece Serie A'da ilk 4 takımın sıralamasının belli olmasıyla gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ne İtalya'dan katılacak takımlar da netleşmiş oldu.

Bugün oynanan diğer maçta ise küme düşmesi önceki haftalarda kesinleşen Cremonese, konuk ettiği Salernitana'yı 2-0 mağlup ederek, Serie A'ya galibiyetle veda etmiş oldu.

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