Hindistan'da tren kazasında en az 288 kişi öldü

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde üç trenin karıştığı kazada en az 260 kişi hayatını kaybetti, 800'den fazla da yaralı var.

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Bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu vagonlar bitişikteki yük treninin üstünde ve raylara düştü, ve o raydan geçmekte olan başka bir trenle çarpıştı.

Kaza yerel saatle Cuma akşamı 19:00 sıralarında yaşandı.

Kalküta'dan Chennai'ye gitmekte olan Coromandel Express raydan çıkarak, park halindeki yük trenini çarptı.

Trenin bazı vagonları da bitişikteki rayın üstüne düştü ve "Asya'nın Silikon Vadisi" olarak da adlandırılan Bangalore kentinden Howrah'a giden hızlı trenle çarpıştı.

Kaza bölgesine giden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

Olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarında da sona gelindi.

Trenin neden raydan çıktığı henüz bilinmiyor. Çarpışan iki yolcu treninde 2 binden fazla yolcu vardı.

10 yıldan uzun süredir Hindistan'da bu kadar büyük kaybın yaşandığı bir tren kazası olmamıştı. Kazanın Hindistan Demiryolları'nın tarihindeki en ölümlü üçüncü kaza olduğu belirtiliyor.

Kaza nedeniyle eyalette bir günlük yas ilan edildi.